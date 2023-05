1 Kapitänin Maria Segura Palléres reckt die Meisterschale nach oben. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart holen sich erneut die Schale. Nach dem 3:1 beim SC Potsdam schäumt die Freude über – auch Trainer Tore Aleksandersen feiert sein Team.















Die Play-offs um die Meisterschaft zwischen den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam hatten viele spannende Momente. Und am Ende wurde es dann sogar dramatisch. Im vierten Satz des vierten Spiels erkämpften sich die Stuttgarterinnen zwei Matchbälle, die zugleich die Titelverteidigung bedeutet hätten. Doch der SC Potsdam schlug zurück, und er wehrte auch noch den dritten Meister-Ball ab. Dann stieg Starangreiferin Krystal Rivers hoch, drosch die Kugel an den Block der Gastgeberinnen und machte so mit der vierten Chance den 3:1-Sieg (20:25, 25:12, 25:19, 27:25) perfekt. Anschließend gab es kein Halten mehr.