Der MTV holt wieder den Titel – so lief die entscheidende vierte Finalpartie

8 Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind wieder deutscher Meister. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben die Meisterschaft erfolgreich verteidigt. Wie das entscheidende Spiel gegen den SC Potsdam gelaufen ist? Lesen Sie in unserem Liveticker zum Nachlesen.















Es war noch einmal ein enges Ding im vierten Satz des vierten Finalspiels. Aber dann legte Krystal Rivers noch einmal all ihre Kraft in einen Schmetterball – und der SC Potsdam war geschlagen. Allianz MTV Stuttgart hat in Potsdam den notwendigen dritten Sieg der Finalserie geholt und damit zum drittem Mal nach 2019 und 2022 den deutschen Meistertitel gewonnen.

In Potsdam hatte das Team von Trainer Tore Aleksandersen schwer in die Partie gefunden, der SC Potsdam zeigte eine starke Leistung und gewann den ersten Satz mit 25:20. Doch in den folgenden beiden Durchgängen steigerte sich der MTV deutlich und holte die Sätze zwei und drei – 25:12 und 25:20.

Der vierte Durchgang war dann wieder extrem ausgeglichen. Die Potsdamerinnen glichen immer wieder aus und wehrten auch drei Matchbälle ab. Doch dann machten die Stuttgarterinnen durch Krystal Rivers doch noch alles klar (27:25). Ein fünftes und entscheidendes Spiel am Montag ist somit nicht mehr nötig. Stattdessen begann gleich nach dem letzten Punkt die Meisterfeier mit den zahlreichen mitgereisten Stuttgarter Fans.

Auch unsere Redaktion war in Potsdam vor Ort – den Verlauf den entscheidenden Spiels gibt’s noch einmal zum Nachlesen in unserem Liveticker.