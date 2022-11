Handball-European-League Frisch Auf Göppingen setzt Ausrufezeichen beim Titelverteidiger

In der Bundesliga bisher ein Flop, auf der internationalen Bühne top: Frisch Auf Göppingen zeigt mit einer konzentrierten Leistung über 60 Minuten bei Titelverteidiger Benfica Lissabon, was in der Mannschaft steckt. Jetzt gilt es, in Leipzig nachzulegen.