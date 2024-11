Allianz MTV Stuttgart blamiert sich: „Schlechtestes Spiel seit Jahren“ – Pokal-Traum ist geplatzt

1 Nicht zu stoppen: Milana Bozic (Allianz MTV Stuttgart) scheitert beim Versuch, Eleanor Holthaus (SC Potsdam) zu blocken. Foto: Imago//Julius Frick

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart verlieren im Pokal-Viertelfinale beim SC Potsdam mit 1:3 – und Sportdirektorin Kim Renkema spricht Klartext: „So darf man sich nicht präsentieren.“











Was für eine Pleite! Was für eine Enttäuschung! Und, ja: Was für eine Blamage! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind nach einer miserablen Vorstellung aus dem Pokal ausgeschieden, womit auch der Traum vom erneuten Triple geplatzt ist. Der amtierende Meister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner verlor sein Viertelfinale beim SC Potsdam mit 1:3 (16:25, 25:21, 11:25, 19:25) und war, außer im zweiten Satz, nahezu chancenlos. „Wir können nicht mit Druck umgehen, sind deshalb derzeit einfach nicht gut genug“, kritisierte Sportdirektorin Kim Renkema, „es war unser schlechtestes Spiel seit Jahren. So darf man sich nicht präsentieren.“