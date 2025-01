Alles rund ums Heiraten: Hochzeitsmesse lockt zum zweiten Mal ins Kirchheimer Schloss

58-Jähriger in Nürtingen verletzt Auto nach Unfall auf Parkplatz nicht gesichert – rollt gegen Radfahrer

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 58 Jahre alter Radfahrer schwerer verletzt. Er wurde auf einem Parkplatz zunächst von einem Auto touchiert und stürzte. Als der Fahrer dem Mann zu Hilfe kommen will, rollt das Auto los und erfasst ihn erneut.