Am ersten Tag im November bleiben in vielen deutschen Bundesländern Geschäfte, Ämter und Co. geschlossen. Aber wo ist Allerheiligen eigentlich ein Feiertag – und wo nicht?















Einen Tag Urlaub und vier Tage frei? Viele Menschen in Deutschland können sich auf ein langes Wochenende freuen. Denn: Am Dienstag, 1. November, ist Allerheiligen und in einigen Bundesländern somit Feiertag. Wer also eine reguläre Fünftagewoche und für Montag Urlaub eingereicht hat, hat vier Tage frei.

Doch nicht in allen Bundesländern bleiben Geschäfte, Büros, Ämter und Co. am 1. November geschlossen. Allerheiligen ist ein katholischer Feiertag und wird nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gefeiert.

Was an Allerheiligen gefeiert wird

An Allerheiligen gedenkt die römisch-katholische Kirche wortwörtlich all ihrer Heiligen. Der Tag hat seinen Ursprung im Orient. Dort kannte man bereits um die Wende zum 5. Jahrhundert einen Märtyrertag, an dem all derer gedacht wurde, die ihren christlichen Glauben vorbildlich gelebt hatten und als Märtyrer starben.

Später wurde zudem der 2. November zum Allerseelentag erklärt. Dieser Gedenktag gilt dem Gedächtnis der gestorbenen Gläubigen. Man betet für ihre Seelen. Der Allerseelentag ist in keinem Bundesland ein Feiertag.

In der katholischen Kirche wird heutzutage kaum noch eindeutig zwischen dem Fest der Heiligen und dem Fest der Seelen unterschieden. Allerheiligen und Allerseelen sind weitgehend zu einer kirchlichen Gedenkfeier geworden, bei der an alle Toten erinnert wird.

Hier ist am Reformationstag Feiertag

Übrigens: Einen Tag vorher, am Reformationstag, dürfen sich die Menschen in fast allen anderen Bundesländern über einen freien Tag freuen. Am 31. Oktober ist in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Feiertag.

Nur die Menschen in Berlin und Hessen haben eine ganz normale Arbeitswoche.