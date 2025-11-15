Tochter hat Fleischallergie: „Der Kinderarzt wollte mir nicht glauben“

Schnitzel? Würstchen? Wenn Leonie das isst, fängt ihre Haut schrecklich an zu jucken. Was Zecken mit dieser plötzlich auftretenden Fleischallergie zu tun haben, erklärt ein Experte.











Leonie* hatte jahrelang mit Hautproblemen zu kämpfen. Immer wieder juckte es sie am ganzen Körper so stark, dass sich die heute 13-Jährige blutig kratzte. Die Ursache zu finden, gestaltete sich schwierig. „Hautärzte rieten uns, sie gut einzucremen“, erinnert sich ihre Mutter Julia Bach*. Nach dem Genuss eines Leberkäswecken hatte die damals Achtjährige eines Tages so starken, juckenden Ausschlag und Schüttelfrost, dass sie im Olgahospital des Klinikums Stuttgart behandelt werden musste. Der Juckreiz ließ erst nach der Einnahme eines Antihistaminikums nach.