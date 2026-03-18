1 Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin ignoriert im Kreis Konstanz eine geschlossene Schranke an einem Bahnübergang – mit tödlichen Folgen.











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Eine 81-Jährige ist in Baden-Württemberg an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch überquerte sie die Gleise trotz geschlossener Schranken. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in Allensbach im Landkreis Konstanz.

Wie die Polizei in Konstanz weiter mitteilte, befand sich der Übergang in unmittelbarer Nähe eines Bahnhaltepunkts. Dort wartende Fahrgäste mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Den Beamten zufolge übersah die Seniorin den herannahenden Zug, dieser konnte trotz Notbremsung nicht rechtzeitig stoppen. Die Frau trug tödliche Verletzungen davon.