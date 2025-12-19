Gegen Einsamkeit an Weihnachten: Diese Angebote gibt es in Stuttgart

1 Über die Festtage kann sich Einsamkeit besonders belastend anfühlen. Foto: imago/Westend61

Einsamkeit ist vor allem an einem so stark durch die Familie geprägtem Fest wie Weihnachten ein großes Problem. Veranstaltungen in Stuttgart wollen Abhilfe verschaffen.











Gemeinsam essen, lachen unterm Weihnachtsbaum und eine fröhliche Stimmung: Die Festtage am Ende des Jahres stehen für Wärme, Geborgenheit und ein Beisammensein mit den Liebsten. Doch das gilt leider nicht für alle Menschen.

Wer mit Einsamkeit zu kämpfen hat, steht an Weihnachten oft vor einer besonderen Herausforderung. In Stuttgart gibt es Veranstaltungen und Angebote, deren klares Ziel es ist: Keiner sollte und muss an Weihnachten allein sein!

Christmas Together: Weihnachtsfeier und gemeinsam Glühwein trinken

Christmas Together ist ein gemeinnütziger Verein, der während der Weihnachtszeit verschiedene Veranstaltungen in Stuttgart organisiert. Der Verein möchte laut seiner Website „Freude, Wärme und ein Gefühl der Gemeinschaft in der Weihnachtszeit verbreiten“, damit sich niemand allein fühlen muss.

Jährlich findet am 25. Dezember eine Weihnachtsfeier mit Buffet, gemeinsamen Spielen und Christmas-Karaoke statt. Genutzt werden die Räumlichkeiten von Memox in der Theodor-Heuss-Straße 2 in Stuttgart. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und geht bis etwa 23.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Verein freut sich aber über Spenden.

Gemeinsam genießt sich ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt am besten. Foto: Lichtgut

Evangelische Gemeinschaft Stuttgart: Gottesdienst und Feier

Auch die Evangelische Gemeinschaft Stuttgart (Eva) veranstaltet eine Feier für alle, die sich an Weihnachten mit Einsamkeit oder Armut konfrontiert sind. Im Haus der Diakonie, Büchsenstraße 34/36, wird es sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Essen geben.

Das Weihnachtsmenü ist traditionell schwäbisch: Saitenwürstle und Kartoffelsalat. Am 24. Dezember tritt „Dein Theater“ für die Feiernden auf, einen Tag später stehen gemeinsame Weihnachtslieder auf dem Festprogramm. Als Teil der Weihnachtstradition der Eva bekommen alle Besucher am Ende der Feier ein kleines Geschenk.

Heiligabend, 24. Dezember:

– 15.45 Uhr: Gottesdienst in der Hospitalkirche– 16.30 Uhr: Gemeinsames Essen im Haus der Diakonie– 19.30: Wort auf den Weg, Ende der Veranstaltung

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember:

– 11 Uhr: Gottesdienst im Innenhof des Hauses der Diakonie– 11.45 Uhr: Gemeinsames Essen im Haus der Diakonie– 15 Uhr: Wort auf den Weg, Ende der Veranstaltung

Festtagsschmaus bei Dimi

Mittlerweile hat auch die Weihnachtsfeier in der Vereinsgaststätte des TSV Weilimdorf Tradition. Seit 2018 kredenzt der griechische Gastronom Dimitrios Evangelopoulos an Heiligabend von 12 bis 16 Uhr ein Festessen für Einsame, Ältere oder jene, die für ein gutes Essen schlicht kein Geld haben. Auch über ein kleines Geschenk dürfen sich die Gäste bei „Dimi“, Giebelstraße 66, freuen.

Dimitrios Evangelopoulos lädt jedes Jahr an Heiligabend zum Essen in der Gaststätte des TSV Weilimdorf ein (Archivfoto). Foto: Simon Granville

Weihnachtsessen im Glas von „Supp_optimal“

Die Initiative „Supp_optimal“ der Bürgerstiftung Stuttgart lädt am 26. Dezember zum fünften Mal ins „Weihnachtszimmer unter der Paulinenbrücke“ ein. Von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr gibt es ein warmes Festtagsessen im Glas, Live-Musik und Geschenke.

Zuvor hatte es in Stuttgart nie ein Angebot am zweiten Weihnachtsfeiertag gegeben. Nicht nur das gute Essen bewegt die Menschen in Not zu einem Besuch, sondern eben auch die Einsamkeit. Die lässt sich bei dem Fest mit guten Gesprächen und einem warmen Beisammensein bekämpfen.

Begleit- und Besuchsdienste für ältere Menschen

Besonders Senioren sind oft stark von Einsamkeit betroffen – auch an den Feiertagen. In Stuttgart gibt es mehrere Begleit- und Besuchsdienstangebote:

– Besuchsdienst „Vierte Lebensphase“ der Eva: 0711/2054329– Ehrenamtlicher Begleitdienst PORTA der Eva: 0711/2054206– Malteser Besuchs- und Begleitungsdienst: online Nachricht senden oder 0711/9258250 (Natascha Fricker)– Besuchsdienst des Degerlocher Frauenkreis: 0711/7220970

„Keinerbleibtallein“ vermittelt Menschen

Auch nicht-lokale Angebote können Menschen aus Stuttgart helfen, an den Feiertagen nicht allein sein zu müssen, so zum Beispiel die Mannheimer Bürgerinitiative „Keinerbleibtallein“. Seit Jahren vermittelt die Plattform schon Menschen im deutschsprachigen Raum, die Gesellschaft suchen.

Angefangen hat die Initiative 2017 mit Gedanken an Weihnachten und Silvester, 2023 weitete sich das Angebot zu einer Informationsplattform gegen Einsamkeit und Alleinsein bei jungen Erwachsenen und Menschen mittleren Alters aus. Vermittelt wird über Instagram und Facebook.

Weitere Anlaufstellen

GemEINSAMkeiten

Die Stuttgarter Kampagne möchte Wege aufzeigen, wie Menschen einander begegnen können. Sie informiert online über diverse Angebote und das Thema Einsamkeit.

Telefonseelsorge

Bei dringendem Gesprächsbedarf kann man sich rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0111 oder 0800/111 0222 melden. Das muslimische Seelsorge-Telefon bietet auch Hilfe in türkischer Sprache: 030/44 35 09 821.