Alleen an Esslinger Kreisstraßen

1 Die ehemals vorhandene Pappel-Baumreihe auf der Straße zwischen Ohmden und Zell unter Aichelberg soll wieder hergestellt werden. Foto: Horst Rudel

Entlang der Esslinger Kreisstraßen gibt es viele Lücken in den Baumreihen. Neue Bäume können aufgrund einer Vielzahl an Vorgaben kaum noch gepflanzt werden – mit ein paar kleinen Ausnahmen.















Link kopiert

Über den Nutzen, den eine Baumallee hat, herrscht weitgehend Einigkeit. Nicht nur, dass die beidseitig entlang von Landstraßen stehenden Bäume das Landschaftsbild prägen. Eine Baumallee produziert Sauerstoff, filtert Abgase aus der Luft und neutralisiert Schadstoffe. Sie leistet also „einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des Klimas“, weiß man in der Esslinger Kreisverwaltung. Zudem bietet eine Allee Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Sie kann darüber hinaus „Autofahrern helfen, den Straßenverlauf besser zu erkennen und erleichtert das Abschätzen von Entfernungen“, heißt es in der Stellungnahme des Landrats Heinz Eininger zu einem Antrag der Grünen im Kreistag.