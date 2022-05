Geheimnisvoller Ort in Esslingen Rondell-Rebellen bewahren ihr Idyll

Jahrzehntelang haben nur wenige von dem Gebäudeensemble in einer Stichstraße Am schönen Rain in Esslingen Notiz genommen. Als einige der Häuser aus den 1920er-Jahren weichen sollten, regte sich Widerstand. Und die Rondell-Rebellen hatten Erfolg.