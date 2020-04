1 Der Eingangsbereich des Seniorenzentrums Baltmannsweiler. Foto: /Peter Dietrich

Am vergangenen Freitag wurde eine Bewohnerin des Seniorenzentrums Baltmannsweiler wegen allgemeinen Unwohlseins auf das Coronavirus getestet – das Ergebnis fiel positiv aus. Bei weiteren Test stellte sich dann heraus, dass drei weitere Bewohner infiziert sind. Mitarbeitende sind nicht betroffen.

Baltmannsweiler - Im Seniorenzentrum Baltmannsweiler gibt es die ersten bestätigten Corona-Infektionsfälle. Dabei handelt es sich um vier Bewohner der Einrichtung. Der Pandemieplan der Einrichtung war umgehend nach Vorliegen des ersten Testergebnisses in Kraft gesetzt und das Gesundheitsamt kontaktiert worden. Nun werden die notwendigen Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgesetzt.

Nachdem am vergangenen Freitag eine Bewohnerin wegen allgemeinen Unwohlseins vorsichtshalber auf das Virus getestet worden und das Ergebnis positiv ausgefallen war, wurden alle Bewohner in ihren Zimmern isoliert und – ebenso wie die Mitarbeitenden des Pflegeheims – getestet. Das Ergebnis: Drei weitere Bewohner sind infiziert, aber keiner der Mitarbeitenden. Die Bewohner des Hauses bleiben nun auf Weisung des Gesundheitsamtes bis Ende kommender Woche in ihren Zimmern isoliert und werden dort unter erhöhten Hygienevorschriften vom Personal des Hauses versorgt.

Wie derzeit fast überall gestaltet sich die Versorgung mit Nachschub an Schutzkleidung sehr herausfordernd. Nach aktuellem Stand reichen die Bestände jedoch vorerst noch aus, um vorschriftsmäßig zu arbeiten.