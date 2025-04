All-Tourismus: Katy Perry und Bezos Partnerin beginnen Flug ins All

1 Die Raumanzüge wurden von Bezos' Partnerin Sanchez entworfen. Foto: Uncredited/Blue Origin via AP/dpa

Rund zehn Minuten Ausnahmezustand mit kurzer Schwerelosigkeit: Popstar Katy Perry und die Partnerin von Milliardär Jeff Bezos haben einen Kurztrip ins All gestartet - in einer Crew nur mit Frauen.











Link kopiert

Van Horn - Popstar Katy Perry und die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sánchez, haben einen Kurztrip ins All begonnen - in Bezos' Rakete in einer nur mit Frauen besetzten Mission. Die "New Shepard" soll die beiden zusammen mit US-Moderatorin Gayle King, den Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie der Unternehmerin Kerianne Flynn auf eine Höhe etwa Kilometer über der Erde bringen. Die Kapsel der Raumfahrtfirma Blue Origin soll nur etwa zehn Minuten nach dem Start wieder in den USA aufsetzen.