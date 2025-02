All-Tourismus: Bezos-Partnerin will mit Frauen ins All - Katy Perry dabei

Bezos-Partnerin will mit Frauen ins All - Katy Perry dabei

1 Fünf Frauen wollen zusammen ins Weltall Foto: Tony Gutierrez/AP/dpa

Rund 50 Menschen hat Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Raumfahrtfirma schon auf einen All-Kurztrip geschickt. Jetzt will auch seine Partnerin fliegen - mit fünf Frauen, darunter einem Superstar.











Van Horn - Frauen-Ausflug ins All: Die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), Lauren Sánchez (55), will mit der Rakete ihres Mannes und einer Frauengruppe inklusive Pop-Superstar Katy Perry (40) einen Kurztrip in den Weltraum unternehmen. Im Frühjahr würden Sánchez und Perry gemeinsam mit der Moderatorin Gayle King, den Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie der Unternehmerin Kerianne Flynn starten, teilte Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin mit.

Blue Origin bietet seit einigen Jahren vom US-Bundesstaat Texas aus kurze All-Ausflüge für Weltraum-Touristen an. Zehn davon wurden schon erfolgreich durchgeführt, dabei waren insgesamt 52 Menschen dabei. Beim ersten Flug 2021 war Bezos selbst an Bord.

Auch "Captain Kirk" William Shatner war mit Blue Origin im All

Das Raketensystem "New Shepard" fliegt dabei weitgehend automatisiert. Der Ausflug in eine Höhe von rund 100 Kilometern über der Erde dauert etwa zehn Minuten, zeitweise mit Schwerelosigkeit.

Wie viel die Tickets für die All-Ausflüge kosten, gibt BlueOrigin nicht offiziell bekannt. Schätzungen liegen bei mehreren hunderttausend Dollar. Immer wieder hat die Firma aber zu PR-Zwecken auch Prominente als Ehrengäste mitgenommen - beispielsweise den mit seiner Rolle als "Captain Kirk" in "Star Trek" weltberühmt gewordenen kanadischen Schauspieler William Shatner. Comedian Pete Davidson sagte einen 2022 geplanten Flug wieder ab.