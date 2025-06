Alkoholisierte Bewohnerin: 38-Jährige randaliert in Echterdinger Flüchtlingsheim

1 Eine Nacht in der Arrestzelle musste die aggressive Bewohnerin der Flüchtlingsunterkunft verbringen. Auf sie kommt eine Strafanzeige zu. Foto: Imago

Die offenbar betrunkene Frau hatte zuerst mutwillig das Fahrrad eines anderen Bewohners beschädigt. Dann spuckte sie die hinzugerufenen Polizisten an.











Am Samstagabend wurde eine 38-jährige Bewohnerin in einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die stark alkoholisierte Frau hatte mutwillig das Fahrrad eines anderen Bewohners beschädigt und sich lautstark über anwesende Kinder geäußert, woraufhin der Sicherheitsdienst gegen 21.10 Uhr die Polizei verständigte. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich die 38-Jährige weiterhin extrem aggressiv. Während des Versuchs, eine Alkoholmessung durchzuführen, spuckte sie zwei Polizisten ins Gesicht. Um weitere Störungen zu verhindern, musste die Frau die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Sie sieht nun einer Strafanzeige entgegen.