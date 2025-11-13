Alkoholfreier Wein: Esslinger Teamwerk-Wengerter setzen auf edle Tropfen ohne Alkohol

1 Prost ohne Alk: Teamwerk-Geschäftsführerin Ramona Fischer und Wengerter Jochen Clauß mit den alkoholfreien Produkten der Esslinger Weingärtnergenossenschaft. Foto: Roberto Bulgrin

Weil die Situation auf dem Weinmarkt ernüchternd ist, probieren es Esslinger Erzeuger mit einer Ernüchterung des Produkts. Aber nicht alle sind überzeugt vom alkoholfreien Wein.











Die Situation auf dem Weinmarkt ist ernüchternd. Laut Deutschem Weininstitut sank die Menge des bundesweit verkauften Weins 2024 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent. So wie fast jedes Jahr seit 2010. Erschwerend kommt hinzu: Der Anteil einheimischer Gewächse schrumpfte von über 50 auf nunmehr 41 Prozent. Absatz und Umsatz deutscher Weine gerieten anno 2024 überproportional um fünf beziehungsweise sechs Prozent ins Minus.