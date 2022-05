1 Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Foto: dpa/Stefan Puchner

Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol verursachte ein 20-Jähriger einen Autounfall in Owen (Kreis Esslingen). Er beschädigte zwei geparkte Wagen und verursachte einen geschätzten Schaden von 30 000 Euro.















Ein 20-Jähriger, der unter dem Verdacht steht alkoholisiert gefahren zu sein, hat am Sonntag kurz vor ein Uhr einen Unfall in Owen verursacht, bei dem laut Angaben der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro entstanden ist. Der 20-Jährige befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unter Teck und wollte von dieser nach rechts in die Steigstraße abbiegen.

Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte im Anschluss gegen einen ordnungsgemäß geparkten Wagen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen weiteren, dahinter geparkten PKW geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme entstand der dringende Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.