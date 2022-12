1 Der 34-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Einer Polizeistreife kommt am frühen Mittwochmorgen in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein Auto entgegen, das Schlangenlinie fährt. Als die Beamten wenden, gibt der betrunkene Fahrer Gas.















Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch vor einer Polizeistreife geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten gegen 2.20 Uhr in der Kirchheimer Straße des Ostfilderner Stadtteils Ruit unterwegs. Auf Höhe der dortigen Sportschule kam ihnen ein Auto mit langsamer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien entgegen. Nachdem die Polizeistreife gewendet hatte, gab der Autofahrer wohl Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Krankenhaus davon. Hierbei streifte er einen im Bereich des Weiler Weg geparkten Transporter.

Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz

An der Klinik fuhr der flüchtende Pkw in ein Waldgebiet, wich einer geschlossenen Schranke aus und blieb in einem angrenzenden Schrebergarten stehen. Zwei Personen rannten offenbar aus dem Wagen und liefen in verschiedene Richtungen davon.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart sowie eines Polizeihubschraubers konnte der geflüchtete Beifahrer in einem Dickicht aufgespürt werden. Der Fahrer konnte zunächst entkommen.

Kein Früherschein und betrunken

Gegen 5.30 Uhr kehrte der 34-Jährige an sein Wohnhaus zurück, wo bereits Polizisten auf ihn warteten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er betrunken war. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über einem Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er keinen besitzt. Es wurden dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.