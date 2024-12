Alkoholfahrt in Esslingen: Frau muss Führerschein abgeben

1 Zu einem Unfall war die Polizei in Esslingen in der Nacht auf Sonntag gerufen worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin musste nach einem Einparkunfall am Samstag in Esslingen ihren Führerschein abgeben. Die Polizei geht davon aus, dass sie Alkohol getrunken hatte.











In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Esslingen in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 41 Jahre alte Fahrerin die Verursacherin. Sie habe mit ihrem Auto gegen 00.25 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Plochinger Straße befahren. Dort habe sie dann rückwärts auf einen Parkplatz einparken wollen. Infolge von Unachtsamkeit und alkoholischer Beeinflussung sei sie gegen das Auto eines 46-Jährigen gefahren, so die Polizei weiter.

Alkoholtest ergibt 1,5 Promille

Bei einem Alkoholtest sei ein vorläufiger Wert von mehr als 1,5 Promille gemessen worden, wonach Blut entnommen und der Führerschein der Autofahrerin sichergestellt worden sei. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 2000 Euro.