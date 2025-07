Alkoholausschank auf Wochenmärkten: FDP-Plan bekommt in Esslingen einen Korb – „Man nimmt der Gastro die Kunden weg“

1 Momo Zakar arbeitet bereits seit 1995 auf dem Esslinger Wochenmarkt. Von einem möglichen Alkoholausschank hält er nichts. Foto: Feicht/StZN

Am Schafhof-Käsestand von Erhardt Franz steht eine sichtlich gutgelaunte Gruppe am Samstagmorgen um einen Stehtisch auf dem Esslinger Wochenmarkt. Jeder hat ein Gläschen Rosé in der Hand. „Das hat sich über die Jahre so entwickelt“, sagt Julia Wiedmann. Den Wein hätten sie mitgebracht. „Wir treffen uns, schwätzen und trinken ein Gläschen, bevor wir Einkaufen gehen“, erklärt die 42-Jährige.

Gehört Alkohol auf den Wochenmarkt? Die FDP in Baden-Württemberg findet schon und möchte klären, ob auf den Märkten im Land eine Genehmigung für Alkoholausschank möglich ist. Derzeit ist das laut Landesgesetz nur zulässig für „selbstgewonnene Erzeugnisse des Weinbaus, der Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus“. Jüngst hat der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung aus dem Wahlkreis Bretten (Landkreis Karlsruhe) eine Kleine Anfrage an die Landesregierung dazu gestellt. Der Politiker möchte laut dieser Anfrage die Attraktivität der Märkte steigern und neue Zielgruppen hinzugewinnen.

Sabine Osswald, Julia Wiedmann, Erhardt Franz und Andreas Petrongari (von links) treffen sich regelmäßig auf dem Esslinger Wochenmarkt. Foto: Feicht/StZN

Esslingen: Regelmäßige Wochenmarktgänger sind gegen Alkoholausschank

Was halten die Wochenmarktbesucher in Esslingen von dieser Bestrebung? An dem Stehtisch am Käsestand ist man sich einig: Alle sind dagegen. „Wir sind da glaub eher traditionell“, sagt Andreas Petrongari. „Die Attraktivität des Wochenmarkts sollte von den Ständen und den Waren kommen. Ich befürchte, dass das Ganze durch Alkoholausschank einen Event-Charakter bekommt“, sagt der 57-Jährige. Das Thema lokale Lebensmittel solle im Vordergrund stehen.

Der Ironie, dass gerade sie gegen Ausschank sind, seien sich die vier bewusst, die neben eigenen Gläsern für ihre Treffen auch einen Stehtisch inklusive Spitzendeckchen und Plastikblume als Dekoelement auf den Markt mitbringen. Für den Transport sorgt der Beschicker Erhardt Franz. Der befürchtet auch negative Konsequenzen für die umliegenden Gastronomen. „Man nimmt der Gastro ja die Kundschaft weg“, sagt der 58-Jährige, „und das wollen wir ja nicht. Wir leben hier miteinander.“ Zudem glaube er, dass der Aufwand für den Ausschank schlicht zu groß sei, um rentabel zu sein. Man müsse beispielsweise Wasserleitungen legen, um die Gläser spülen zu können. „Das für vier bis fünf Stunden aufzubauen, lohnt sich nicht“, ist er überzeugt. Julia Wiedmann (42) und Sabine Osswald (59) meinen, dass es genügend Feste gebe und man Alkoholstände auf dem Wochenmarkt nicht brauche. Das Gläschen Wein sei Nebensache: „Wir wollen hier einfach unser Schwätzle halten und Neues austauschen. Das ist wie ein kleiner Stammtisch“, sagt Wiedmann. „Danach geht jeder seiner Wege und erledigt seinen Einkauf.“ Allgemein fürchten die vier, dass der Markt seinen typischen Charakter verlieren könnte, den sie so schätzen.

Kessler hätte kein Problem mit Alkoholausschank auf dem Markt

Und was sagt Kessler zu der möglichen Konkurrenz? Zwar findet derzeit der Wochenmarkt wegen des Estivals nicht auf dem Marktplatz in Kesslernähe statt, wo sich regelmäßig viele Marktgänger vor oder nach dem Einkauf auf ein Gläschen inklusive Schwätzchen treffen, aber im Hinblick auf die geplante Sanierung des Platzes wird das ja ein Zustand, der planmäßig zwei Jahre andauern wird.

Christopher Baur, Geschäftsführer beim Traditionsunternehmen Kessler, steht den FDP-Plänen gelassen gegenüber. Angst vor Konkurrenz habe er nicht, ganz im Gegenteil: „Von meiner Seite aus spricht da nichts dagegen. Ein geselliges Beisammensein nach dem Einkauf in Verbindung mit dem moderaten Genuss von alkoholischen Getränken ist für viele Menschen ein schönes Erlebnis“, sagt er. Einen eigenen Stand aufzubauen, selbst wenn der Markt wegen der Marktplatzsanierung längerfristig umzieht, sei nicht geplant.

Seit 1995 ein Teil des Esslinger Wochenmarkts

Anders sieht das Momo Zakar. Der 45-Jährige Beschicker von Momos Obstmarkt ist bereits seit 1995 ein fester Bestandteil des Marktes. „Mit 15 Jahren habe ich angefangen hier mitzuhelfen, seit 2006 bin ich als Selbstständiger dabei.“ Von Alkoholausschank auf dem Markt halte er nichts. „Das passt hier nicht hin“, sagt er. Es gebe um den Markt herum genügend Gastronomiebetriebe. Früher sei es normal gewesen, dass man „Schnäpsle“ an die Kunden ausschenkt, aber man müsse den Kindern ja nicht vorleben, dass das normal ist. Am Obst- und Gemüsestand Tavano sieht die 23-jährige Verkäuferin Leyla es etwas lockerer. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. „Prinzipiell finde ich das in Ordnung“, sagt sie. Allerdings nicht vor dem Hintergrund, mit Alkohol neue Kundschaft anzulocken. „Das ist moralisch falsch“, kritisiert sie die Überlegungen der FDP.

Gäste aus der Schweiz sind vom Esslinger Wochenmarkt angetan

Und was meinen Außenstehende, die den Markt nur flüchtig kennen? Die 22-jährige Alena Grogg ist mit Pascal Bartholet (21) gerade aus St. Gallen in der Schweiz zu Besuch in Esslingen. Sie wollen sich abends auf der Burg das Gregor Hägele Konzert anschauen. Samstagmorgens schlendern sie zusammen gemütlich durch das Treiben auf der Bahnhofsstraße.

Alena Grogg und Pascal Bartholet sind nach Esslingen gekommen, um das Gregor Hägele Konzert zu besuchen. Foto: Feicht/StZN

Den Markt finden sie schön. „Er ist toll, ziemlich groß“, sagt Bartholet, „viel größer als der in St. Gallen.“ Er sei dagegen, dass hier Alkohol ausgeschenkt werde. „Das öffnet einem öffentlichen Besäufnis die Tür“, meint er – natürlich wäre das nur der Extremfall. Es könne aus seiner Sicht aber der lockeren Atmosphäre des Marktes schaden, wenn mehr Alkohol konsumiert werden würde. Alena Grogg ist etwas zwiegespalten. Aus ihrer Sicht brauche es strenge Regulierungen, damit es beim „gemütlichen Trinken“ bleibe und nicht ausufere, aber ansonsten sehe sie keinen Hinderungsgrund.