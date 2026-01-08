Alkohol am Steuer?: Frau kommt von der Straße ab – 30.000 Euro Schaden

1 Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihren Wagen befreit werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Unfall bei Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch Schaden enstanden. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeschlossen, offenbar stand sie unter Alkoholeinfluss.











Link kopiert

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend kurz von 22 Uhr eine Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in eine Leitplanke gefahren. Wie die Polizei berichtet, musste die Frau von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, offenbar stand sie zudem unter Alkoholeinfluss.

Die Frau war in ihrem Renault vom Wohngebiet Schafhof in Richtung Jesinger Straße unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrspur abkam und in die Leitplanke fuhr.

Sie war danach in ihrem Auto eingeschlossen, die Feuerwehr befreite die Frau. Im Anschluss wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Weil die Polizei Hinweise darauf feststellte, das die Fahrerin alkoholisiert sein könnte, musste sie dort zudem eine Blutprobe abgeben.

Der Renault musste abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 30.000 Euro. Die Straße musste bis nach 23.30 Uhr gesperrt bleiben.