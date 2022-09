AfD feiert Wahlsieg der Rechten in Italien

1 Alice Weidel gratulierte Giorgia Meloni (Archivbild). Foto: IMAGO/Christian Spicker

Die AfD feiert den Wahlsieg der Rechten in Italien – und sieht einen Rechtsruck in Europa. Parteichefin Alice Weidel gratulierte Giorgia Meloni, der Vorsitzenden der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia.















Die AfD feiert den Wahlsieg der Rechten in Italien und sieht bereits einen Rechtsruck in Europa.

Parteichefin Alice Weidel gratulierte am Montag der Vorsitzenden der Rechtsaußen-Partei Fratelli d’Italia (FDI), Giorgia Meloni. Bundestags-Fraktionsvize Beatrix von Storch schrieb: „Wir jubeln mit Italien! Herzliche Glückwünsche an das gesamte Mitte-Rechts-Bündnis.“ Weidel und von Storch verwiesen zudem auf den Sieg des rechten Lagers Mitte September bei der Parlamentswahl in Schweden.

Melonis FDI wurde bei den Wahlen am Sonntag stärkste Kraft; ein Rechtsbündnis mit der rechtsnationalen Lega und der Forza Italia (FI) kommt Hochrechnungen zufolge auf gut 43 Prozent der Stimmen.