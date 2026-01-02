Alice Biehrer wagt den Sprung: Die Karriere bei Mercedes gegen das Familienunternehmen eingetauscht
1
Alice Biehrer ist glücklich darüber, im heimischen Betrieb zu arbeiten. Foto: Biehrer

Alice Biehrer beendet Mitte 20 ihre Karriere bei Mercedes und wechselt in den Handwerksbetrieb ihres Vaters. Der reagierte anfangs ungläubig. Mittlerweile ist sie Co-Geschäftsführerin.

„Ich glaube, du spinnst.“ So reagiert Anton Biehrer, als seine Tochter Alice ihm eröffnet, dass sie mit Mitte 20 ihre Karriere bei Mercedes aufgeben und in den Familienbetrieb einsteigen will. Der Vater ist stolz auf ihren bisherigen Weg im Konzern. Und er kennt die Fallstricke der Selbstständigkeit: Kein Sicherheitsnetz, Entscheidungen mit echtem Risiko, Verantwortung für Mitarbeiter. Seine spontane Reaktion entspringt seiner väterlichen Sorge.

