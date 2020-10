6 Alexej Nawalny mit seiner Ehefrau. Foto: dpa/Uncredited

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen erholt sich der russische Oppositionelle Alexej Nawalny in einem kleinen Dorf im Hotzenwald. Dort bringt er einiges durcheinander.

Ibach - Auf dem kleinen Wanderparkplatz vor dem Rathaus der Gemeinde Ibach (Kreis Waldshut) stehen zwei dunkle Limousinen, dazu ein Mannschaftswagen der Polizei, ein dunkelgrauer Lieferwagen mit Blaulicht auf dem Dach, ein weißer Lieferwagen und ein Quad der Bergwacht. Stämmige, dunkel gekleidete Männer laufen hin und her, manche tragen große Metallkisten. Was darin ist, kann und will Mathias Albicker nicht sagen. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg ist extra in den Hotzenwald hochgefahren, um auf professionelle Weise zu schweigen. Ob es stimmt, dass sich der Kremlkritiker Alexej Nawalny hier in Ibach aufhält? „Kein Kommentar!“