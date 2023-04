1 Jubeln die Stuttgarter Volleyballerinnen auch in der Finalserie um die Meisterschaft gegen den SC Potsdam? Foto: Baumann

Der VfB-Vorstandschef und der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart loben die Arbeit des Volleyball-Meisters – und sehen trotz der Konkurrenz im Neckarpark auch Platz für Synergien.















Die Stuttgarter Volleyballerinnen stehen zum achten Mal in Folge in der Finalserie um die Meisterschaft – das nötigt den Nachbarn im Neckarpark großen Respekt ab. Obwohl sie viele eigene Themen zu bearbeiten haben, stellen sich Alexander Wehrle (Vorstandschef des VfB Stuttgart) und Jürgen Schweikardt (Geschäftsführer der TVB Stuttgart) auch der Frage, was sie von Allianz MTV Stuttgart lernen können.