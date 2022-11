Fußballweltmeisterschaft in Katar Entsetzen über homophobe Äußerung von WM-Botschafter

Auf die homophobe Äußerung des WM-Botschafters in Katar reagieren Sport und Politik in Deutschland teils mit Entsetzen. So äußern sich unter anderem Thomas Hitzlsperger, Bernd Neuendorf und andere.