1 Die WM an Katar zu vergeben sei ein Fehler gewesen, sagt Alexander Wehrle. Foto: IMAGO/Michael Weber

Der VfB-Boss musste den Flug nach Katar wegen der Personalfragen in Stuttgart verschieben, was aber nichts an seiner klaren Haltung zur Wüsten-WM verändert hat.















Link kopiert

Alexander Wehrle ist nicht nur der Vorstandsboss des VfB, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG. In dieser Tochtergesellschaft hat der Deutsche Fußball-Bund seine wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder gebündelt. Normalerweise sind die beiden Aufgaben problemlos miteinander vereinbar. Manchmal aber auch nicht. Ursprünglich wollte Wehrle (47) vor dem ersten Spiel des deutschen Teams am Mittwoch gegen Japan im Kreise einer DFB-Delegation zur WM nach Katar aufbrechen – und damit als bekennender Homosexueller eine wichtige Botschaft senden. Allerdings gibt es derzeit auch in Stuttgart brisante Themen.