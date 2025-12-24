Alexander Lachner: Filderstadt-Tenor geht ins Theaterhaus

1 Alexander Lachner bei seinem Auftritt im Dezember in Leonberg. Foto: Simon Granville

Erstmals in seiner Karriere tritt der Tenor Alexander Lachner aus Filderstadt im Juni kommenden Jahres im Theaterhaus auf.











Für den Tenor Alexander Lachner ist Filderstadt der Ort, an dem er nach eigenem Bekunden besonders gerne lebt. Für seine künstlerischen Aktivitäten ist er das Jahr über viel im Land unterwegs. Mitte Dezember etwa tritt er traditionell in der Michaelskirche in Leonberg-Eltingen auf an zwei Abenden. Das sind Benefizkonzerte für den Verein Lebenshilfe und für das Hospiz.

Am 6. Juni 2026 unternimmt er erstmals einen Schritt ins Theaterhaus auf dem Pragsattel. Der Name für das Konzert steht schon: „Alexander Lachners musikalische Zeitreise“. Da Lachner schon seit mehr als 25 Jahren künstlerisch professionell unterwegs ist, wird es da jede Menge an Programmmöglichkeiten geben, zumal Lachners Repertoire die verschiedensten Stilrichtungen umfasst vom Heldentenor der Klassik über Rhythm’n’soul bis zur leichten Muse. Und einige Gäste werden wohl auch dabei sein im Juni im Theaterhaus, mit denen Lachner gerne zusammenarbeitet.

Ein Tenor mit einem umfassenden Repertoire

Der Blick ins Programmheft der beiden Leonberger Auftritte im Dezember ist dazu sicherlich eine gute Orientierung. Da waren etwa Kirra Jade, Claudia Greco und Jean Mario Perotto auf der Bühne, mit denen Lachner seinen aktuellen Song „Du bist perfekt, so wie du bist“ Anfang Dezember veröffentlicht. Und noch zum Weihnachtsfest hat er den entsprechend klingenden Song „Tanz der Schneeflocken“ herausgebracht im Duo mit Anuschka Miccoli. Die dürfen natürlich auch zeigen, was sie so solistisch draufhaben.

Weitere Gäste waren Damiano Maiolini, der in verschiedenen Fernseh-Gesangswettbewerben aufgetreten ist. Und Tom O’Hara, einer, der sich besonders gut darauf versteht, im Stil von Frank Sinatra zu singen. So ging in Leonberg die musikalische Reise von Sinatra zu einem „Ave Maria“, zu „Mondlicht“ aus dem Musical „Cats“ bis zur „Unchained melody“. Karten für „Alexander Lachners musikalische Zeitreise“ am 6. Juni im Theaterhaus können dort jetzt bereits online bestellt werden unter www.theaterhaus.com.