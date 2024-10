Alex Capus eröffnet die Esslinger Lesart: Literarische Bilder aus dem eigenen Leben

1 Der Schriftsteller Alex Capus Foto: Ines Rudel

Seit den Anfängen ist der Literat Alex Capus bei der Esslinger Lesart zu Gast. Am Sonntag eröffnet der 63-Jährige die 30. Auflage des Festivals im Schauspielhaus der WLB.











Link kopiert

In seiner Bar „Galicia“ im schweizerischen Olten genießt der Schriftsteller Alex Capus die Menschen und das Leben. Dort bedient er auch selbst die Gäste. Am Sonntag eröffnet der 63-Jährige die Esslinger Lesart mit Ausschnitten aus seinem Buch „Das kleine Haus am Sonnenhang“. Zugleich blickt der Künstler im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne auf die 30-jährige Geschichte des Literaturfestivals zurück.