1 Alessia Calì präsentiert einen Pop-Song mit einem Schuss Italienisch. Foto: Giacinto Carlucci

Alessia Calì aus Göppingen-Faurndau hat es bei der Show „Deutschland sucht den Superstar“ in den Recall, aber nicht ins Fernsehen geschafft. Trotzdem hat sie nun ihre erste Single veröffentlicht.















Ihre Reise bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) war relativ schnell zu Ende, der Aufbruch ins Musikgeschäft nimmt aber jetzt erst richtig Fahrt auf: Alessia Calì aus Faurndau wird am 11. Mai im Karo-Kauer-Café in Eislingen, in dem jeden Donnerstag die After-Work-Party „Caya“ stattfindet, ihre erste Single vorstellen. Nach der Release-Party um Mitternacht wird das Lied dann überall verfügbar sein, „von Apple über Spotify bis iTunes“, erzählt die junge Frau. Es ist ein deutscher Pop-Song mit einigen Zeilen auf Italienisch – eine Hommage an ihre sizilianischen Wurzeln. Das Lied sei „ein ruhiger Song mit etwas Pep“, der den Blick auf das Wesentliche lenken und den Menschen in der Hektik des Alltags Wohlfühlatmosphäre bringen soll, „einen safe space“, wie Alessia Calì es nennt.