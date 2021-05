18 An Stuttgarts Einkaufsmeile wird mit schwerem Gerät gearbeitet. In einer Bildergalerie stellen wir die Projekte vor. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Rund um obere Königstraße, Tagblattturm und Rotebühlplatz verändert die Stadt ihr Gesicht. Wo jetzt diverse Baulücken klaffen, sind große Neuprojekte geplant. Sie bringen die eine oder andere Überraschung – wir stellen die Projekte vor.

Stuttgart - Abseits der großen Bauprojekte verwandelt sich derzeit ein Stück Innenstadt so rasant wie selten zuvor. An der oberen Königstraße und im Anschluss daran zwischen Tagblattturm und Rotebühlplatz verändert sich das Gesicht der Stadt massiv. Die Umwälzungen drücken sich nicht nur in Beton, Stahl und Glas aus: Erstmals zieht mit Aldi ein Discounter an die Königstraße. Die Filiale öffnet im Neubau an der Königstraße 38.