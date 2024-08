Aldi eröffnet dritte Filiale in Esslingen: Ein Aldi der Superlative im Einkaufscenter „ES“

1 Esslingen bekommt einen dritten Aldi. Foto: dpa/Sina Schuldt

Im Esslinger Einkaufszentrum „Das ES“ eröffnet bald ein Aldimarkt. Der Laden folgt auf den Elektromarkt Saturn, der schließen muss. Mit rund 1600 Quadratmetern gehört dieser Innenstadt-Aldi zu den größten Filialen Süddeutschlands.











Das Einkaufszentrum „Das ES“ in Esslingen begrüßt demnächst einen neuen populären Mieter: Aldi Süd wird in dem Center eine großflächige Filiale eröffnen. Der Discounter ist Nachfolger des Elektromarkts Saturn, der seine Filiale schließt. Der letzte Verkaufstag endet den Angaben zufolge in wenigen Tagen: Am Samstag, 17. August, endet die Ära im „ES“ nach 16 Jahren.