Albi Hefele verlässt die LE Bigband: Lieder und Sprüche sind ihm um die Ohren geflogen

1 Albi Hefele in Echterdingen Foto: Michael Werner

Albi Hefele hat sich als Leiter der LE Bigband verabschiedet. Der leidenschaftliche Musiker ist oft angeeckt, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist. Zum Schluss gab es Respektbekundungen von allen Seiten. Wie es mit der Bigband weitergeht ist unklar.











Zu den vielen Blasinstrumenten, die dieser Tage in der ausverkauften Filderhalle beim groovenden Weihnachtskonzert der LE Bigband zugange waren, hat sich eine per Video zugespielte Trompete gesellt. Auf ihr spielte ein Mann mit lustiger Frisur „Time to Say Goodbye“. Der Mann heißt Thomas Gansch. Er ist der Vordenker des österreichischen Blechbläserensembles Mnozil Brass und ein Star der Szene. Nach ein paar Takten nahm Gansch die Trompete vom Mund, damit er sprechen konnte: „Ja, lieber Albi, ich hab’ gehört, Du hörst auf. Das ist sehr schade für alle, die mit Dir musiziert haben und die Dir über den Weg gelaufen sind in deinem Leben.“