1 Auf in den Kampf: Kristin Göpfert und Oliver Moumouris als reifes Ehepaar. Foto: Roberto Bulgrin

Viel Heutiges hat Regisseur Alexander Müller-Elmau in Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ entdeckt. Der Ehekampf zweier Paare spielt sich auf der Sprachebene ab.

Esslingen - Der Ehekrieg von Martha und George in Edward Albees Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ hat für den Regisseur Alexander Müller-Elmau faszinierende Tiefenschichten. Nur beim allerersten Überlesen könne man meinen, da handle es sich um eine Boulevardkomödie: „Das ist aber ganz und gar nicht der Fall.“ Mit dem Ensemble der Esslinger Landesbühne will er hinter die Lebenslügen des „American Way of Life“ schauen, die Albee in dem dynamischen Ehedrama entlarvt. Am Donnerstag hat die Inszenierung an der WLB Premiere.