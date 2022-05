Was ist Polyamorie? Grenzenlose Liebe, grenzenlose Ehrlichkeit

Muss man die Liebe zu einem anderen Menschen unterdrücken, wenn man in einer festen Beziehung lebt? Nein, sagen die Besucher eines Polyamorie-Treffs in Stuttgart. Für sie sind Partnerschaften mit mehr als zwei Beteiligten nicht nur möglich, sondern in vieler Hinsicht menschlicher als die monogame Norm.