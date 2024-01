Alaturka-Gründer Yüksel Dogan: Deutschlands Döner-König dankt ab – und sagt Stuttgart danke

1 Vorerst in Stuttgart nur privat anzutreffen: Yüksel Dogan, hier vor dem Hans-im-Glück-Brunnen Foto: Sascha Maier/STZN

Er machte Stuttgart zur Döner-Hauptstadt, Alaturka wurde vielfach als bester Döner Deutschlands ausgezeichnet: Jetzt räumt Yüksel Dogan seinen Posten. Der Imbiss in der Olgastraße läuft aber auch ohne ihn weiter.











Nach 32 Jahren legt Yüksel Dogan das Dönermesser weg. Der Gründer von Alaturka in Stuttgart, zuletzt an der Olgastraße beheimatet, tut das aber nicht nur wie ein Malocher, der er zweifelsfrei auch war, sondern auch wie ein Künstler, der den Pinsel weglegt. Denn Dogan ist nicht einfach irgendein Dönerladenbetreiber, sondern womöglich der beste in Deutschland, die Liste seiner Auszeichnungen ist lang, im November vergangenen Jahres hieß es bei VOX-Koch Sebastian Lege am Ende: Alaturka ist der beste Döner der Bundesrepublik – mal wieder.