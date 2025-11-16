Alarmanlage ausgelöst: Einbruch in Esslingen-Oberhof gescheitert

Der oder die Täter kletterten auf die Terrasse und wollten offenbar ein Fenster aushebeln. Die Alarmanlage machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Im Esslinger Stadtteil Oberhof versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter am Freitagabend gegen 19 Uhr, in ein Wohnhaus im Obertorweg zu gelangen. Sie kletterten auf die Terrasse und machten sich dort an einem der Fenster zu schaffen. Hierbei lösten der oder die Einbrecher die Alarmanlage aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen verlief ohne Erfolg. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie kurz nach der Tat ein weißer Peugeot mit französischer Zulassung vom Tatort davonfuhr. Ob die Insassen des Fahrzeugs etwas mit der Tat zu tun haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.