Alarm in Filderstadt: Gasgeruch sorgt für Feuerwehreinsatz an Grundschule

1 Die Feuerwehr konnte den Ursprung des Gasgeruchs schnell ausmachen und unterbinden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montagvormittag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr in Filderstadt ausrücken. Grund dafür war Gasgeruch an einer Grundschule.











Link kopiert

Am Montagvormittag hat wegen Gasgeruchs an einer Grundschule in der Steinstraße in Bonlanden/Filderstadt im Kreis Esslingen ein Feuerwehreinsatz stattgefunden.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Schüler den Geruch gegen 9.40 Uhr im Erdgeschoss der Schule. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt, Kinder und Lehrkräfte wurden ins Freie gebracht und für den Zeitraum des Einsatzes im nahe gelegenen Gemeindehaus untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Laut eines Sprechers der Polizei war aus einem Heizungskessel im Keller des Gebäudes Gas ausgetreten. Die Zufuhr wurde abgedreht, sodass der Unterricht gegen 11.10 Uhr fortgesetzt werden konnte.