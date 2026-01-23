Sie wirken so lieb. Doch nicht jeder liebt sie: Waschbären haben ein schlechtes Image. Sie sollen andere Tiere gefährden, Gebäude und Gärten zerstören. Stimmt das?
Das Babyface kann täuschen. Trotz großer Niedlichkeit haben Waschbären einen schlechten Ruf. Ungeachtet ihrer putzigen Knuddelgesichtchen sind sie als Müllräuber, Gebäudevandalen, Haustierschreck, Gartenrambos oder Krankheitsverbreiter verschrien. Rasant vermehren sollen sie sich auch. Das hessische Kassel etwa haben Medien im letzten Jahr zur „Waschbärenhauptstadt“ erkoren. Laut Schätzungen sollen auf 100 Hektar mehr als 100 Tiere gelebt haben. Wie sieht es im Kreis Esslingen aus?