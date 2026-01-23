Gartenrambos und Haustierschreck: Wie gefährlich sind Waschbären?

1 Zum Streicheln süß: Doch das sollte lieber unterbleiben. In eine Ecke gedrängt kann der Waschbär laut Landkreis Esslingen zur Gegenwehr ansetzen und zubeißen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Sie wirken so lieb. Doch nicht jeder liebt sie: Waschbären haben ein schlechtes Image. Sie sollen andere Tiere gefährden, Gebäude und Gärten zerstören. Stimmt das?











Das Babyface kann täuschen. Trotz großer Niedlichkeit haben Waschbären einen schlechten Ruf. Ungeachtet ihrer putzigen Knuddelgesichtchen sind sie als Müllräuber, Gebäudevandalen, Haustierschreck, Gartenrambos oder Krankheitsverbreiter verschrien. Rasant vermehren sollen sie sich auch. Das hessische Kassel etwa haben Medien im letzten Jahr zur „Waschbärenhauptstadt“ erkoren. Laut Schätzungen sollen auf 100 Hektar mehr als 100 Tiere gelebt haben. Wie sieht es im Kreis Esslingen aus?