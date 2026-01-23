Alarm im Raum Esslingen?: Gartenrambos und Haustierschreck: Wie gefährlich sind Waschbären?
1
Zum Streicheln süß: Doch das sollte lieber unterbleiben. In eine Ecke gedrängt kann der Waschbär laut Landkreis Esslingen zur Gegenwehr ansetzen und zubeißen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Sie wirken so lieb. Doch nicht jeder liebt sie: Waschbären haben ein schlechtes Image. Sie sollen andere Tiere gefährden, Gebäude und Gärten zerstören. Stimmt das?

Das Babyface kann täuschen. Trotz großer Niedlichkeit haben Waschbären einen schlechten Ruf. Ungeachtet ihrer putzigen Knuddelgesichtchen sind sie als Müllräuber, Gebäudevandalen, Haustierschreck, Gartenrambos oder Krankheitsverbreiter verschrien. Rasant vermehren sollen sie sich auch. Das hessische Kassel etwa haben Medien im letzten Jahr zur „Waschbärenhauptstadt“ erkoren. Laut Schätzungen sollen auf 100 Hektar mehr als 100 Tiere gelebt haben. Wie sieht es im Kreis Esslingen aus?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.