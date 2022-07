1 Dieses Produkt ist betroffen. Foto: Institut f.Hgiene u. Umwelt HU2 Hamburg/lebensmittelwarnung.de

Al Shalati Großhandel in Oldenburg hat sein Sesammus zurückgerufen. In einer Probe wurden Salmonellen nachgewiesen.















Die Firma Al Shalati Großhandel in Oldenburg hat wegen des Nachweises von Salmonellen vorbeugend das Produkt „Al Gota – Sesame Tahini“ zurückgerufen. Es handelt sich um Sesammus in der 800-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Januar 2023. Das Produktionsdatum gab das Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit („lebensmittelwarnung.de“) am Dienstag mit Januar 2021 an. Die Loskennzeichnung lautet 1066.

Laut Al Shalati wurden in 25 Gramm einer Probe Salmonellen nachgewiesen. Eine Salmonellen-Erkrankung äußere sich innerhalb einiger Tage nach einer Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber, informierte lebensmittelwarnung.de. Die Beschwerden klängen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.