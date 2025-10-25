AKW Gundremmingen: Die Sprengung der Kühltürme im Livestream

1 Gehören bald der Vergangenheit an: Die Kühltürme des AKW Gundremmingen Foto: Ulf Vogler/dpa

Das AKW Gundremmingen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Jetzt werden die Kühltürme gesprengt. Das Spektakel im Livestream.











160 Meter sind sie hoch – die Kühltürme des Atomkraftwerks in Gundremmingen prägen nicht nur die Landschaft des Ortes, sondern auch die Geschichte der Region: War das AKW doch Schauplatz zahlreicher Demonstrationen, vor allem Atomkraftgegner protestierten Jahrzehnte gegen das Kernkraftwerk, das 1967 in Betrieb ging. Jetzt wird wohl das letzte Kapitel geschlossen.

Spektakel im Livestream

An diesem Samstag um 12 Uhr werden die Türme gesprengt. Verfolgen Sie das Spektakel hier im Livestream, zu dem auch viele Schaulustige vor Ort erwartet werden:

Das Atomkraftwerk selbst wurde bereits nach und nach vollständig stillgelegt. Block B wurde 2017, Block C 2021 abgeschaltet. Block A erlitt bereits 1977 durch einen Störfall einen wirtschaftlichen Totalschaden. Es war das leistungsstärkste Atomkraftwerk Deutschlands.