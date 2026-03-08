Aktuelle Hochrechnung: Grüne bei Landtagswahl in Baden-Württemberg vor CDU

1 Cem Özdemir liegt mit den Grünen laut Hochrechnungen vor der CDU und Manuel Hagel. Foto: AFP

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen aktuellen Hochrechnungen zufolge knapp vor der CDU. Die AfD wird drittstärkste Kraft und kann ihr Wahlergebnis etwa verdoppeln.

Die SPD schafft es demnach nur knapp ins Landesparlament. Die FDP und die Linke sind den ersten Hochrechnungen nicht im neuen Landtag vertreten. Schon die Prognosen um 18 Uhr hatten einen geringen Vorsprung der Grünen gesehen.

Landtagswahl Baden-Württemberg: Grüne an der Spitze

Die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir kommen nach den Hochrechnungen auf 31,3 (ARD, 19.13 Uhr) beziehungsweise 31,4 Prozent (ZDF, 19.22 Uhr). Sie können ihr Resultat von 2021 (32,6 Prozent) knapp halten. Im Wahlkampf hatte aber die CDU lange deutlich vorn gelegen. Erst im Wahlkampfendspurt gelang den Grünen eine Aufholjagd.

Landtagswahl Baden-Württemberg: CDU auf Platz zwei, Einbruch bei SPD

Die CDU von Landeschef Manual Hagel liegt bei 29,7 beziehungsweise 29,9 Prozent. 2021 hatte sie 24,1 Prozent bekommen. Die AfD (18,2 beziehungsweise 18,1 Prozent) kann ihren Stimmenanteil etwa verdoppeln (2021: 9,7 Prozent).

Die SPD liegt den Hochrechnungen zufolge mit 5,5 beziehungsweise 5,4 Prozent nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Im Vergleich zu 2021 (11,0 Prozent) hat sich ihr Ergebnis etwa halbiert.

FDP und Linke scheitern knapp

Die FDP fliegt laut Hochrechnungen mit 4,3 Prozent beziehungsweise 4,4 Prozent aus dem Landtag, nachdem sie vor fünf Jahren noch 10,5 Prozent geholt hatte. Die Linke schafft es mit 4,3 beziehungsweise 4,4 Prozent ebenfalls nicht ins Landesparlament.

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Die aktuelle Hochrechnung

Weitere Hochrechnungen werden im Verlauf des Abends erwartet, ehe nach Auszählung aller Stimmen das amtliche Ergebnis bekannt gegeben wird.