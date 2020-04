1 Sonderanfertigungen für Polster stellt Jendrass für die Kunden her. Foto: maho - stock.adobe.com

Die aktuellen Garten- und Balkonmöbeltrends gibt es bei Jendrass Gartenmöbel in Deizisau. Sogar Sondermaße für Polster und Auflagen fertigt das Unternehmen für seine Kunden.

Deizisau - Mit den warmen Sonnenstrahlen dürfen die Gartenstühle wieder raus. Nur Stühle? Damit geben sich viele längst nicht mehr zufrieden - die Einrichtung von Balkon und Terrasse ist längst kaum noch zu unterscheiden von der des Ess- und Wohnzimmers. Was braucht das Sommer-Wohnzimmer zum Wohlfühlen? Nur ein Stuhl und ein Tisch auf dem sonst leeren Balkon machen noch keinen Wohlfühlraum. Stellen Sie sich mal Ihr Ess- und Wohnzimmer vor, wenn nur die Couch oder nur ein Stuhl darin stehen würde.

ANZEIGE

Neben Möbeln sollten auch Accessoires genutzt werden. Auf der Hand liegen hier natürlich Pflanzen. Dabei sehnen sich die Menschen vermehrt nach einem urban jungle - einem kleinen grünen Dschungel mitten in der Stadt. Und mittlerweile sehen die trendigen Möbel für den Outdoor-Bereich aus wie die im Wohnzimmer. Gartenmöbel haben inzwischen eine solche Qualität, dass sie theoretisch im Winter auch im Haus stehen könnten, ohne aufzufallen. Es gibt zum Beispiel richtige Sessel zum Reinkuscheln, die sehr hochwertig sind. Das hat nichts mehr mit den einstigen Kunststoff-Stapelstühlen zu tun. In puncto bequemes Sitzen gilt: Ein Stuhl hat eine Fläche von rund 50 mal 60 Zentimetern. Ein Tisch sollte pro Platz mindestens einen Meter lang sein, um bequem daran essen zu können. Um eine ganze Essgruppe sollte man einen halben Meter Platz einplanen, damit man gut drumherum laufen kann. Gerade für Balkone bieten sich Klappmöbel an, die sich platzsparend wegstellen lassen. Aber wie lassen sich die Gartenmöbel ganz individuell aufpeppen? Die Garten-Experten von Jendrass Gartenmöbel wissen wie: mit den hauseigenen qualitativ hochwertigen Polstern und Auflagen. Jendrass Gartenmöbel läutet in diesem Jahr die 45. Gartenmöbel-Saison ein und bietet die Anfertigung von Auflagen und Polstern für nahezu alle Modelle sämtlicher Gartenmöbelhersteller. Dabei sind den Wünschen und Ideen der Kunden keine Grenzen gesetzt: Für die Sonderanfertigungen können die Kunden eigene Muster, Schablonen und auch Maßangaben mitbringen. So werden die Gartenpolster zum einzigartigen Hingucker auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Verarbeitet werden dabei nur qualitativ hochwertige Stoffe mit modernen, eleganten und klassischen Dessins. Zum Spektrum von Jendrass gehören Sesselpolster, Bankpolster, Liegenauflagen, Loungekissen, Sitzkissen oder Eckbankauflagen. Zum Einsatz kommen diese nicht nur im Garten, sondern auch im Wohn- und Wellnessbereich. Gut zu wissen: Die Mehrzahl der Polsterauflagen ist wasser-und schmutzabweisend. Durch den Reißverschluss sind die Bezüge abzieh- und waschbar – für einen dauerhaft sauberen Auftritt. Die Polster werden innerhalb von drei bis sechs Wochen allesamt in Deutschland gefertigt und auch von Hand genäht. Bei extra Sonderanfertigungen erhalten die Kunden umgehend nach Auftragsanfrage eine individuelle Lieferzeitangabe. Sämtliche Auflagen für verschiedene Hersteller sind unter www.jendrass.de oder und bei Jendrass im Handel zu bestellen.

Wer sich persönlich zum Thema beraten lassen möchte, kann sich Tipps direkt vor Ort einholen:

Jendrass Gartenmöbel und Freizeit GmbH & Co. KG

Herrenlandweg 6

73779 Deizisau

Tel: 07153-896088

www.jendrass.de