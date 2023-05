Erdogan gegen Kilicdaroglu Stichwahl in der Türkei - Stimmabgabe in Deutschland beginnt

In der ersten Runde der Wahl stimmten 65 Prozent der türkischen Wähler in Deutschland für Erdogan. Jetzt können sie wieder an die Urne treten. Auch Herausforderer Kilicdaroglu wendet sich an die Auslandstürken.