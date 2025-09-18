Aktionswochenende in Beuren: Freier Eintritt im Freilichtmuseum: Handwerk stellt Traditionsberufe vor

1 Bei den Handwerkertagen im Freilichtmuseum Beuren stehen traditionsreiche Handwerksberufe wie der Schmied im Fokus. Foto: Roberto Bulgrin

Einfach mal selbst ausprobieren: schmieden, drechseln, nähen, Ziegel formen. Für alle Handwerksbegeisterten richtet das Freilichtmuseum in Beuren am 20. und 21. September ein „Erlebniswochenende Handwerk“ aus. Anlass ist der bundesweite Tag des Handwerks. Der Eintritt ins Museumsdorf ist an beiden Tagen frei.

In Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen, dem Bündnis Fachkräftesicherung im Landkreis Esslingen und der Wirtschaftsförderung bietet das Museum ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen an. Dabei präsentiert sich das Handwerk in seiner ganzen Vielfalt. Die beiden Tage stehen unter dem Motto „Traditionsberufe mit Zukunft“. Es geht um Handwerksberufe, die nicht nur Geschichte schreiben, sondern auch Zukunft gestalten.

Aktuelle Themen im sonst eher historischen Freilichtmuseum Beuren

Das Museum für ländliche Kultur des Landkreises Esslingen zeigt die Entwicklung vom traditionellen Handwerksberufe hin zum modernen und vielseitigen Dienstleistungsbetrieb. Im Fokus stehen auch aktuelle Themen in der Arbeitswelt wie Klimaschutz, Ressourcenschonung und digitale Transformation. Häuslebauer und Immobilienbesitzer können Wissenswertes rund um energiesparende Heizsysteme erfahren.

Ziel der Veranstaltung ist es laut den Organisatoren, die Bedeutung des Handwerks für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt hervorzuheben sowie Karrierewege im Handwerk zu präsentieren. Das Aktionswochenende richtet sich an Familien, Jugendliche, Berufseinsteiger Quereinsteiger und alle Interessierte.

Fachleute aus der Region Stuttgart vermitteln Einblicke

Besucherinnen und Besucher können an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr bei zahlreichen Mitmachaktionen selbst aktiv werden sowie traditionelle und moderne Handwerksberufe hautnah erleben. Fachleute aus regionalen Betrieben vermitteln Einblicke in die verschiedenen Tätigkeiten und beantworten Fragen rund um Ausbildungswege und Karrierechancen im Handwerk.

