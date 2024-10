Aktionstage der Domäne Weil in Ostfildern: Mit biologisch angebauten Produkten auf Reisen

1 Clemens, Christof und Paul Clauss (von links) geben Einblicke in ihre Arbeit. Foto: Ines Rudel

Mit ökologischem Landbau setzt sich die Familie Clauss aus Ostfildern auf dem Markt durch. Wie das gelingt, zeigen die Landwirte am Wochenende bei Öko-Aktionstagen rund um das Thema „Boden“.











Ökologischer Wein- und Ackerbau ist der Schwerpunkt von Clemens, Christof und Paul Clauss auf der Domäne Weil. Wie das in der Praxis funktioniert, können Besucherinnen und Besucher am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, erleben. Bei den Ökoaktionstagen geben die Landwirte einen Einblick in die Bodenbeschaffenheit. Jeweils ab 12 Uhr öffnen die Wein- und die Gemüsebauern ihren Betrieb. Es gibt Infotafeln und Material vom landesweiten Netzwerk Bio-BW. Außerdem stellt der junge Wengerter Paul Clauss seine mehrfach preisgekrönten Weine vor.

Clemens Clauss hat sich im Gemüsebau durchgesetzt. Der junge Landwirt liefert die gesunden Vitaminbringer unter anderem an die großen Edeka-Supermärkte. Strenge ökologische Standards sind den beiden Brüdern sehr wichtig. Wie sie das in er täglichen Arbeit umsetzen, möchten sie den Gästen am Wochenende bei den Aktionstagen zeigen. „Boden erleben“ lautet das Thema, mit dem sich das Netzwerk des Bundesministeriums Landwirtschaft und Ernährung auseinandersetzt. Da zählt die Domäne Weil zu den Leitbetrieben im Pflanzenbau. Außerdem gibt es nach den Worten von Christof Clauss an den zwei Tagen Weinproben.

„Wir freuen uns darauf, den Betrieb vorzustellen und Fragen zu beantworten“, sagt Paul Clauss. Bei der Berliner Wein-Trophy waren Weine und Sekt der Ostfilderner Landwirte wieder dabei; sie wurden mit sechs Mal Gold und zwei Mal Silber ausgezeichnet. Für den jungen Winzer sind diese Wettbewerbe nicht zuletzt deshalb wichtig, um Kontakte mit Kollegen zu pflegen.

Mit einer deutschen Delegation in Japan

Deshalb ist die Familie Clauss auch international unterwegs. Mit einer deutschen Delegation war Christof Clauss kürzlich in Japan, um biologisch angebaute Produkte zu präsentieren. „Es ging auch darum, sich mit japanischen Landwirten auszutauschen und ihre Arbeitsweise kennenzulernen.“ Deshalb hat die deutsche Delegation auch einige Höfe besucht. Da hat der kommunikative Landwirt einige Kontakte geknüpft.

Demnächst wird die Familie Clauss auch bei einer Weinmesse in Ostfilderns Partnerstadt Montluel vertreten sein. Gemeinsam mit 30 französischen Winzern präsentiert Paul Clauss da seine Weine. Dass die sehr lebendige Partnerschaft auch auf landwirtschaftlicher Ebene blüht, hat Pascal Grand möglich gemacht. Der engagierte Vorsitzende des Partnerschaftskomitees auf französischer Seite knüpft auf ganz unterschiedlichen Ebenen Kontakte und bringt Menschen zusammen. 2023 lernten französische Gäste in Ostfildern die deutsche Sprache. Da standen auch eine Führung und ein Mittagessen in der Domäne Weil auf dem Plan. Auf den Austausch mit den französischen Kollegen ist Paul Clauss gespannt.

In den Weinbergen und auf den Feldern gibt es auch nach der Weinlese viel zu tun. „Deshalb können wir nicht zusammen auf Reisen sein“, sagt Clemens Clauss. Doch die Familie helfe sich gegenseitig, sei prima eingespielt. Neben den landwirtschaftlichen Projekten hat die Familie Clauss noch eine andere Baustelle. Der historische Schweizerhof wird ausgebaut und neu gestaltet, um dort künftig Gäste noch besser bewirten zu können. Dieses ambitionierte Vorhaben findet in Zusammenarbeit mit der internationalen Bauausstellung IBA 2027 statt.