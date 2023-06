„Offene Gärten“ in Esslingen und der Region 24 blühende Oasen öffnen für zahlreiche Besucher

Ein Brünnlein plätschert, Vögel zwitschern, eine Eidechse flitzt von einem Versteck zum nächsten, alles grünt und blüht: So fühlt sich pures Gartenglück an. Gelegenheit, dieses Glück zu teilen, bot am Sonntag die Aktion „Offene Gärten“ in Esslingen und anderswo.