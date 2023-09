1 Einrichtungen wie das Literarische Marionettentheater in der Landolinsgasse prägen das Bild einer lebendigen Kulturszene und laden zum Blick hinter die Kulissen ein. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Kultur ist geprägt von einer großen Vielfalt. Doch die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Mit einem Aktionstag möchte das Netzwerk Kultur am 23. September zeigen, wie wichtig kulturelle Angebote für eine Stadtgesellschaft sind.











Die jüngere Zeit hat der Kultur einiges abverlangt – auch in Esslingen: Die Einschränkungen der Coronapandemie haben Spuren hinterlassen, Fördergelder halten mit den drastisch gestiegenen Kosten immer weniger Schritt, Kürzungen drohen. Die Esslinger Kulturszene mag solchen Entwicklungen nicht tatenlos zuschauen. Die Stadt rühmt sich gerne einer lebendigen und vielseitigen Szene, die vor den Toren der Landeshauptstadt ein eigenes Profil entwickelt hat. Damit deutlich wird, was auf dem Spiel steht, möchte das Netzwerk Kultur, ein Zusammenschluss von Kultureinrichtungen und kulturell Tätigen, mit einem Aktionstag am Samstag, 23. September, „einen breiten Einblick in die Esslinger Kulturszene ermöglichen und die Arbeit der Kulturschaffenden erlebbar machen“.