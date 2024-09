Aktionstag im Freilichtmuseum Beuren: Wie die Kartoffeln in früheren Zeiten geerntet wurden

1 Im Museumsdorf in Beuren werden am kommenden Sonntag herbstliche Aktivitäten angeboten. Foto:

Einen erlebnisreichen Aktionstag bietet das Freilichtmuseum Beuren am kommenden Sonntag. Neben einer historischen Kartoffelernte zum Mitmachen gibt es Jazzkonzerte und kulinarische Herbstspezialitäten.











Historische Kartoffelernte, Jazz und Schlemmereien gibt es am kommenden Sonntag, 15. September, im Freilichtmuseum Beuren. Bei der Kartoffelernte zum Mitmachen von 11 bis 17 Uhr auf dem Feld unterhalb des Schafstalls werden die Kartoffeln mit einem Pferdegespann gerodet. Außerdem locken drei Jazzkonzerte der Bigband Musikfreunde Schlaitdorf um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr in den Schafstall oberhalb des Kartoffelackers.

Bei der Kartoffelernte dürfen laut den Veranstaltern Alt und Jung in den Furchen dem Pferdegespann folgen und sich an der Kartoffellese beteiligen. Die Knollen würden in unterschiedliche Körbe sortiert. Anschließend gehe es zur Kartoffel-Waschmaschine und dann zur Sackabfüllung. Das nach der Lese verbliebene Kartoffelkraut werde wie früher auf einem Kartoffelfeuer verbrannt. In die Glut dürften frische Kartoffeln zum Garen eingelegt werden.

Kartoffeln werden in der Glut gegart

Während die Knollen an der Glut schmoren, werde mit dem Butterglas fleißig gebuttert. Später sollen am Feldrand die Kartoffeln aus der Glut und die heißen Dämpfkartoffeln aus dem Futterkessel mit Butter und Salz genossen werden. Das Ende der Aktivität soll gegen 16.30 Uhr im Keller des Hauses Doster ein Schattentheater einläuten, bei dem das Märchen vom „Kartoffelkönig“ gezeigt wird.

Das Backteam des Freilichtmuseums heizt am Vormittag den Ofen im Backhaus an und beginnt um 11 Uhr mit dem Verkauf der beliebten Klassiker „Salzige Dätscher“ und „Nussschnecken“. Zum ersten Mal werden auch „Laugenweckle“ gebacken. Die frische Apfelernte wird zu „Apfeldätschern“ verarbeitet und für eine Einstimmung auf den nahenden Herbst soll ein warmer, deftiger Kartoffelkuchen sorgen. Gäste, die am Kartoffeltag das Freilichtmuseum besuchen, sollten laut Veranstaltern geeignete Kleidung und Schuhwerk tragen.