Aktionstag im Freilichtmuseum Beuren: Was es beim Markt der alten Sorten im Freilichtmuseum zu entdecken gibt

Was es beim Markt der alten Sorten im Freilichtmuseum zu entdecken gibt

1 Einen Markt, kulinarische Kostproben und historische Aktivitäten gibt es am Sonntag im Freilichtmuseum Beuren. Foto: Freilichtmuseum Beuren

Das Freilichtmuseum Beuren bietet am Sonntag kulinarische Kostproben und historische Aktivitäten. Beim „Markt der Arche des Geschmacks“ werden unter anderem alte Obst-, Gemüse- und Getreidesorten vorgestellt.











Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren veranstaltet am Sonntag, 22. September, den „Markt der Arche des Geschmacks“. Dort werden zwischen 11 und 17 Uhr sogenannte Archepassagiere aus Baden-Württemberg präsentiert. Archepassagiere sind alte Obst-, Gemüse- und Getreidesorten sowie Tierrassen, die oftmals ihre Bedeutung im Alltag verloren haben. Deshalb ist ihr Fortbestehen bedroht. Das Projekt „Arche des Geschmacks“ von Slow Food setzt sich für ihr Überleben und die Vielfalt regionaler Produkte ein. Die Stuttgarter Regionalgruppe von Slow Food Deutschland ist langjähriger Kooperationspartner des Freilichtmuseums.

Kulinarische Kostproben und Verarbeitungstipps

Bei der Veranstaltung am Sonntag werden die Marktbeschickerinnen und -beschicker ihre Erzeugnisse anbieten, kulinarische Kostproben reichen und Tipps zur Verarbeitung der Archepassagiere geben. Das Genuss-Team des Fördervereins Freilichtmuseum Beuren wird zudem verschiedene kulinarische Spezialitäten aus den Archepassagieren zubereiten. Schneckenexpertin Rita Goller begibt sich um 11 Uhr auf die Spuren der Albschnecken. Kulturwissenschaftlerin Felicitas Wehnert lädt zu einem Rundgang durch die Museumsgärten um 14 Uhr ein. Um 15 Uhr berichtet Professor Jan Sneyd, wie alte Sorten durch ihre Verwendung erhalten bleiben können. Von 14 bis 16 Uhr können kleine und große Gäste mit dem Team Museumspädagogik Butter herstellen. Zudem beheimatet das Freilichtmuseum einige Passagiere der Arche des Geschmacks und im „Erlebnis.Genuss.Zentrum“ für regionale Sorten kann man die Rettungsgeschichte ausgewählter Archepassagiere nachvollziehen.

Parken: Am Sonntag, 22. September, steht im Tiefenbachtal an der K 1243 beim ehemaligen Bundeswehrdepot ein Ausweichparkplatz zur Verfügung. Ein kostenloser Buspendeldienst bringt die Gäste ab 10.30 Uhr regelmäßig zur Bushaltestelle am Freilichtmuseum und wieder zurück.